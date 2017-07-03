Активисты сообщили о жестоком избиении полицией добровольца АТО (фото, видео)

02:23, 03 июля 2017
Происшествия
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В Киеве произошел неприятный инцидент с избиением добровольца АТО, о чем сообщают активисты и волонтеры.

Активисты в сети Facebook сообщили об избиении в Киеве бойцов АТО представителями полиции после того, как добровольцы вступили в конфликт с провокаторами в кафе.

Детали инцидента сообщил волонтер Назар Приходько на своей странице в Facebook.

«Ситуация такая: Два Добровольца, которые воевали в 14-15 гг., сидели в кафе. За соседним столом началось "укропы пи***асы" и т.п..... Ребята встали и немного поработали пластическими хирургами... На них вызвали полицию. Полиция жестко приняла ребят. Одного с Днепровского РОВД забрала скорая - другой еще там», – написал Приходько ночью 3 июля.

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«Стоим возле райотдела. Ребята подтягиваются. Оба наши друга в БСП. Адвокат Дима Коробко и две машины с казаками. Руслана госпитализируют. Он тяжелый. Ждем адвокатов, будем требовать протоколы задержаний и другие процедуры думать», – позже добавил Приходько.

По информации активиста Ильи Олейникова, участника движения «Дорожный контроль» и бойца АТО Руслана якобы жестоко избили бывшие сотрудники расформированного «Беркута».

Другая активистка Анна Синькова обнародовала видео задержания добровольцев, сообщив, что на видео видно, что «задерживаемые целы, то есть до отправки в отделение травм у них не было. Также видно, что сразу во время задержания наносились удары по голове».

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

От представителей власти пока никаких комментариев по поводу инцидента нет.

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Теги: #беркут в полиции#избиение бойцов АТО в Киеве