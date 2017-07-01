Во Франции судили украинку за критику прокремлевского пропагандиста

Парижский суд вынес решение против украинской переводчицы Анны Чесановской за критику в адрес скандально известного режиссера Пола Морейры, автора фильма "Украина, маски революции", обязав ее выплатить штраф и компенсацию, которые могут превысить 13,6 тысяч евро.

Об этом сообщает "Европейская правда", которая располагает копией судебного решения, вынесенного судом первой инстанции (tribunal correctionnel).

Как известно, в начале 2016 года на Франции вышел в эфир фильм "Украина, маски революции", который многочисленные наблюдатели охарактеризовали как пропагандистский. Он вызвал возмущение не только в Украине. Все без исключения французские журналисты, которые постоянно работают или регулярно посещают Украину, подписали письмо, в котором выразили свое возмущение по поводу трансляции фильма и назвали его манипулятивным. Были также публикации французских дипломатов и общественных деятелей с критикой в ​​адрес Морейры.

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Одновременно издание Le Liberation опубликовало блог Анны Чесановской, которую Морейра нанял для перевода небольшой части своих материалов. Украинка рассказала, как происходило манипулирование, сообщила детали о цитатах политиков, которые были переведены, но не вошли в фильм. Чесановська также сообщила о манипуляции в титрах - ее отметили как единственную переводчицу, хотя с большей частью фильма работал другой, не названный переводчик.

Именно этот блог стал поводом для иска со стороны Морейры, которой заявил, что считает "клеветой" обвинения украинки. Многочисленные обвинения в других СМИ режиссер проигнорировал.