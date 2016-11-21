Пропагандистская машина работает: в России покажут антимайдановский фильм "Украина в огне"

Премьера этого фильма состоится 21 ноября на пропагандистском телеканале РЕН-TV, передает "Украинская правда".

Режиссировал фильм "Украина в огне" украинец Игорь Лопатенок, который утверждает, что "это расследовательская журналистика".

Кто является спонсором фильма, российские СМИ не пишут. Однако сообщают, что известный сценарист Стоун для него поговорил с президентом России Владимиром Путиным. Также в фильме есть отрывки интервью с экс-президентом Украины, беглецом Виктором Януковичем и министром внутренних дел тех времен Виталием Захарченко. Последний в фильме якобы рассказывает, кто распорядился применить силу к митингующим: "У нас была информация, что протестные акции в любом случае массово планируются и начнутся в 2015 году. Но оппозиция воспользовалась тем фактом, что сначала Кабинет министров, а затем и президент приняли решение временно отложить подписание Соглашения об ассоциации с ЕС", – заявил экс-глава МВД Украины.

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В анонсах фильма не упоминаются сторонники Майдана.

Американского журналиста Роберта Перри, который ранее заявлял о "неонацизме" в Украине и замалчивании "правды" о катастрофе самолета MH17, использовали в фильме в качестве эксперта. Из его слов следует, что Национальный фонд в поддержку демократии и другие организации США спонсировали тренинги украинских активистов и журналистов, благодаря чему якобы в ноябре 2013 года запустились каналы Spilno TV, Громадське ТВ, Еспресо TV.

Анонсируя эту ленту, российские СМИ вспоминают и нынешние события в Украине: драку Юрия Бойко и Олега Ляшко в Раде и акции протеста, организованные в центре Киева на прошлой неделе.

Напомним, ранее французский телеканал Canal+ показал фильм режиссера Поля Морейро о Евромайдане "Украина, маски революции", несмотря на то, что Киев потребовал отменить показ.