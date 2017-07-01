На Житомирщине спасатели ликвидировали 5 чрезвычайных событий, связанных с падением деревьев

На Житомирщине в течение суток спасатели ликвидировали 5 чрезвычайных событий, связанных с падением аварийных деревьев из-за непогоды, сообщает пресс-служба ГСЧС в Житомирской области.

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Как отмечается в сообщении, 30 июня в 18:38 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на 124 км автодороги Киев-Чоп Житомирского района на крышу легкового автомобиля «Лада» упало дерево.

Как выяснилось, муж с женой, проезжая по трассе, решили сделать остановку для передышки. Автомобиль стал на обочине. Жена отошла на несколько метров от авто и через некоторое время закричала, что из-за сильных порывов ветра трещит дерево.

Буквально через мгновение оно упало на легковой автомобиль, водитель которого не успел вовремя отъехать. Кроме тогоЮ женщина получила удар веткой поваленного дерева. Мужчина вызвал «скорую», на которой пострадавшую увезли в больницу.

Бойцы ГСЧС с помощью бензопилы порезали аварийное дерево и разблокировали автомобиль.

Кроме того спасатели Житомирщины освобождали вчера от аварийных деревьев автодорогу "Кременец – Белая Церковь" возле села Буряки Бердичевского района, а также участок дороги в поселке Черняхов по улице Ивана Франко. В Житомире дерево упало на крышу гаража на проспекте Мира. Также в селе Кодня Житомирского района такие же аварийно-спасательные работы специалисты ГСЧС провели на территории детской площадки общеобразовательной школы.