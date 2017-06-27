В МВД считают, что подрыв полковника ГУР в Киеве организовали российские спецслужбы

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк считает, что заказчиком и организатором подрыва автомобиля сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Максима Шаповала являются российские спецслужбы. Об этом Шкиряк сообщил в комментарии УНИАН.

«Это очередной циничный террористический акт, организованный российскими спецслужбами, - ГРУ Генштаба РФ, ФСБ РФ, - целью которого является запугивание, сеяние паники, отчаяния и попытка дестабилизации ситуации в Украине», - заявил он.

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«Этот теракт направлен против нашего военнослужащего, бесспорно, можно утвердительно заявлять, что это еще одна цепь в ряду тех террористических актов, которые были совершены в Украине в последнее время. Почерк абсолютно идентичен тому, как были совершены убийства журналиста Павла Шеремета, полковника контрразведки СБУ Хараберюша в Мариуполе, запланировано покушение на убийство народного депутата Антона Геращенко и убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова», - убежден советник главы МВД.

«Эти кровавые преступления имеют одного заказчика и организатора - это российские спецслужбы. Проиграв войну на востоке Украины, Россия перешла к откровенным актам терроризма в Украине для подрыва нашего государства изнутри, но это им не удастся», - подчеркнул Шкиряк.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на углу улиц Соломенская и Алексеевская сегодня, 27 июня, утром взорвался автомобиль «Мерседес», погиб водитель.

Событие квалифицированно как теракт.

В пресс-службе Минобороны сообщили, что в результате взрыва автомобиля в столице погиб сотрудник Главного управления разведки Минобороны полковник Максим Шаповал.