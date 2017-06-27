На Украину обрушилась массовая хакерская атака: под ударом Ощадбанк, Новая Почта, Киевэнерго и другие

В Украине хакеры атаковали ряд крупных предприятий и учреждений. В частности, кибератаки были осуществлены на сайты «Киевэнерго», «Укртелеком», «Ощадбанк» и «Новая почта», пишет «ain.ua».

В частности, издание TJournal со ссылкой на собственный источник опубликовало фото рабочего компьютера "Киевэнерго", который сегодня днем перегрузился, потом выдал такое сообщение.

В "Киевэнерго" отметили, что аналогичное сообщение происходит на всех компьютерах в офисе. У компании отключили компьютеры до конца дня.

Факт заражения компьютерных сетей редакции подтвердили в киберполиции. По словам главы ведомства Сергея Демедюка, сегодня к ним обратились «Ощадбанк» и «Укртелеком», специалисты ведомства уже выехали на место событий.

«Чтобы говорить подробнее, сначала нашим специалистам нужно выяснить, что это за вирус. В случае с ранее неизвестными вирусами сотрудничество по ликвидации последствий может идти на международном уровне», — сказал Демедюк.

Издание отмечает, что в пресс-службе «Укртелекома» подтвердили факт атаки, а также то, что речь идет о вирусе-шифровальщике.

«Сейчас наши IT-сотрудники вместе с сотрудниками Microsoft работают над устранением последствий атаки», — сообщили в компании.

Крупнейшая украинская компания экспресс-доставки «Новая почта» подверглась хакерской атаке. Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.

«Через массированную атаку вируса Petya.A на наши информационные системы отделения и контакт-центр "Новая почта" временно не могут обслуживать клиентов», - говорится в сообщении компании.

Также СМИ сообщили, что от хакерских атак также пострадали такие банки как "Сбербанк", "Укрсоцбанк", "Укргазбанк", "ОТП Банк".

Как сообщал УНИАН ранее, несколько украинских банков, а также некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов сегодня, 27 июня, подверглись внешний хакерской атаке неизвестным вирусом. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины, по информации которого в результате кибератак банки испытывают трудности с обслуживанием клиентов и проведением банковских операций. Регулятор отметил, что в настоящее время в финансовом секторе усилены меры безопасности и противодействия атакам хакеров всех участников финансового рынка.