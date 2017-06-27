Геращенко сравнил сегодняшний теракт в Киеве с покушением на него самого

Народный депутат Антон Геращенко заявил, что взрыв в Соломенском районе Киева, в результате которого погиб сотрудник главного управления разведки Минобороны, стоит в одном ряду с покушением на него самого, на полковника Александра Хараберюша (погиб в результате взрыва в автомобиле в Мариуполе), а также со взрывом авто Павла Шеремета, передает 112.ua.

По словам нардепа, конкретные исполнители могут быть разные, но организаторы одни и те же. На территории России создан и с прошлого года действует террористический центр, цель которого засылка киллеров и диверсантов на территорию Украины для совершения убийств и терактов.

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"Я могу подтвердить, что это действительно сотрудник главного управления разведки Минобороны, занимавшийся противодействием российской агрессии. Так что это террористический акт, возможно, это акт возмездия и те, кто покушались прекрасно знали, что этот человек является важным сотрудником в деле обеспечения обороны и безопасности Украины", - сказал Геращенко.

По его словам, на данный момент полиция снимает показания видеокамер, опрашивает свидетелей, собирает останки автомобиля для определения типа взрывного устройства.

Полиция пока имя погибшего не сообщала.

Напомним, что сегодня в Киеве взрывом был уничтожен автомобиль. Сообщается, что погибший при взрыве авто в Киеве руководил спецназом ГУР.

Как сообщал УНИАН, 21 января сотрудники Службы безопасности задержали двух ранее судимых граждан Украины, которые по указанию ФСБ РФ готовили покушение на народного депутата Украины Антона Геращенко.