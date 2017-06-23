В Мариуполе на базе батальона приданных сил полиции прогремел взрыв

На базе дислокации батальона приданных сил полиции в результате несчастного случая произошел взрыв. Об этом сообщили в полиции Донецкой области.

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"По предварительным данным, на месте расположения полицейских приданных сил в Приморском районе Мариуполя взорвались боеприпасы", - говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа и устанавливаются обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНИАН, 23 июня 51-летний житель Киевской области получил травмы на предприятии, которое расположено на улице Бориспольской в столице. В результате взрыва, который произошел в цехе железобетонных конструкций, пострадавший получил ожоги.