В Киеве на заводе прогремел взрыв

В результате взрыва в цеху столичного завода пострадал мужчина. Об этом сообщили в ГУ НП в г. Киеве.

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"51-летний житель Киевской области получил травмы на предприятии, которое расположено на улице Бориспольской. В результате взрыва, который произошел в цехе железобетонных конструкций, пострадавший получил ожоги", - говорится в сообщении.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Продолжается дальнейшая проверка всех обстоятельств этого случая.

Ранее появилось впечатляющее видео "взрыва асфальта" от прорыва трубы в Киеве.