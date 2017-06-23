В Киеве через день после возвращения из зоны АТО бойца сбросили с девятого этажа

В Киеве через день после возвращения из зоны АТО был убит боец 12 батальона Дмитрий Смирнов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Раиса Шматко, лидер волонтерского движения "Всеукраинское женское движение "За вільну Україну", передает РБК-Украина.

"В Киеве убивают бывших бойцов АТО. Сегодня убит боец 12 батальона Дмитрия Смирнова", - написала волонтер.

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В комментариях под публикацией волонтера сообщили, что военнослужащего сбросили с 9-го этажа. Однако точных подробностей о произошедшем пока нет. По предварительной версии, убийство произошло с целью ограбления. Также один из пользователей сети сообщил, что подозреваемые задержаны, и в пятницу, 23 июня, должно пройти судебное заседание для избрания меры пресечения.

"Не стало двух АТОшников в мирном Киеве…слов просто нет", - написала спустя некоторое время волонтер.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева мужчина с ножом убил ветерана АТО, который заступился за своего сына.