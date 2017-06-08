В киевском метро человек совершил самоубийство

В четверг, 8 июня, под поезд киевского метрополитена на станции "Академгородок" упал человек.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба столичной подземки.

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По состоянию на 8:45 утра поезда Святошинско-броварской (красной) ветки метро курсировали до станции "Святошин". А уже примерно в 9:08 движение поездов было полностью восстановлено.

Как отметили в пресс-службе, человек, который оказалась под поездом погиб, он совершил самоубийство.

"Внимание! Красная ветка! Едем только к и со станции "Святошин". На "Академгородке" человек под поездом", - говорится в сообщении.