В центре Киева возле магазина произошел взрыв

В результате взрыва возле магазина в Киеве повреждено стекло, входные двери, а также роллет помещения и соседних киосков. Пострадавших в результате происшествия нет. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что на место инцидента, который произошел около 1 часа ночи, немедленно выехала следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции, работники взрывотехнической и кинологической служб.

Правоохранители тщательно обследовали территорию, изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертизу для установления, какой именно предмет взорвался, опросили свидетелей и очевидцев происшествия.

Как сообщает "Киев Оперативный", неизвестный мужчина бросил, предположительно, гранату под двери салона мобильной связи на пр. Победы 33.

Полицейские ищут подозреваемых и выясняют мотивы совершения правонарушения.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, за совершение которого предусмотрено до семи лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в Одессе взорвалось здание Министерства обороны.