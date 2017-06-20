В Киеве произошел пожар на территории киностудии им. Довженко (фото, видео)

В Киеве 20 июня около 4 часов утра произошел пожар на проспекте Победы, 44. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в г. Киеве.

Отметим, что по данному адресу в Киеве находится Национальная киностудия художественных фильмов им. А. Довженко.

"По прибытию на место вызова пожарных стало известно, что загорелся мусор и бытовые вещи (деревянные поддоны) на площади 60 кв. м. Пожарные немедленно подали воду на тушение и уже через полчаса ликвидировали огонь", - говорится в сообщении.

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На месте происшествия работал 1 пожарный автомобиль и 5 человек личного состава. Никто во время пожара не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

Пользователь Facebook Alina Terner опубликовала на своей странице видео с подписью: "Пожар на киностудии Довженка".

Как сообщал УНИАН, в Киеве на станции скоростного трамвая "Ромена Роллана" горел торговый павильон.