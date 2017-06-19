В метро Киева девушка упала на рельсы: потеряла часть правой ноги и сломала плечо - СМИ
15:28, 19 июня 2017Происшествия
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Девушка потеряла сознание на перроне станции "Льва Толстого".
Девушка потеряла сознание и упала на рельсы / фото УНИАН
В пятницу вечером в подземке на рельсы упала девушка-студентка. Чрезвычайное происшествие произошло в 20:12 на перроне станции "Льва Толстого". Предварительно, девушка, 1998 года рождения, потеряла сознание и упала на рельсы, передает "Сегодня".
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Поездом ей отрезало часть правой ноги, с многочисленными травмами (перелом плеча) ее доставили в больницу. Полиция проводит расследование инцидента.
Как сообщал УНИАН, в Киеве на станции метро "Площадь Льва Толстого" под поезд попала женщина.
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