В метро Киева девушка упала на рельсы: потеряла часть правой ноги и сломала плечо - СМИ

15:28, 19 июня 2017
Происшествия
2954 0

Девушка потеряла сознание на перроне станции "Льва Толстого".

Девушка потеряла сознание и упала на рельсы / фото УНИАН

В пятницу вечером в подземке на рельсы упала девушка-студентка. Чрезвычайное происшествие произошло в 20:12 на перроне станции "Льва Толстого". Предварительно, девушка, 1998 года рождения, потеряла сознание и упала на рельсы, передает "Сегодня".

Читайте такжеВ полиции рассказали подробности гибели мужчины на станции метро в Киеве

Поездом ей отрезало часть правой ноги, с многочисленными травмами (перелом плеча) ее доставили в больницу. Полиция проводит расследование инцидента.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на станции метро "Площадь Льва Толстого" под поезд попала женщина.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #девушка попала под поезд#девушка упала на рельсы