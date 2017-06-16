ЧП на станции метро "Площадь Льва Толстого" в Киеве: под поезд попала женщина (видео)

В Киеве на станции метро "Площадь Льва Толстого" под поезд попала женщина.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Осман Пашаев, опубликовав видео с места происшествия.

"Станция метро пл. Льва Толстого. Женщина попала под поезд в направлении Оболони", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, около часа назад станция метрополитена "Площадь Льва Толстого" была закрыта из-за падения человека на рельсы. Позже стало известно, что движение поездов в Киевском метрополитене восстановлено в обычном режиме.