ЧП на станции метро "Площадь Льва Толстого" в Киеве: под поезд попала женщина (видео)
21:46, 16 июня 2017Общество
2122 0
Движение поездов в Киевском метрополитене восстановлено в обычном режиме.
Фотоиллюстрация / AMY / wikipedia.org
В Киеве на станции метро "Площадь Льва Толстого" под поезд попала женщина.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Осман Пашаев, опубликовав видео с места происшествия.
"Станция метро пл. Льва Толстого. Женщина попала под поезд в направлении Оболони", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, около часа назад станция метрополитена "Площадь Льва Толстого" была закрыта из-за падения человека на рельсы. Позже стало известно, что движение поездов в Киевском метрополитене восстановлено в обычном режиме.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter