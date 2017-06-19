В Киеве возле метро "Харьковская" сгорела маршрутка (видео)
00:43, 19 июня 2017Происшествия
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Загоревшийся микроавтобус пытались потушить водитель и небезразличные граждане.
Маршрутка загорелась в Киеве / фото facebook.com/KyivOperativ
В Киеве вечером, 18 июня, возле станции метро "Харьковская" загорелся маршрутный автобус. Об этом сообщает "Киев оперативный" на странице в Facebook.
По предварительным данным, возгорание произошло в маршрутке №317.
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На месте работали бойцы ГСЧС. Отмечается, что загоревшийся микроавтобус пытались потушить водитель и небезразличные граждане.
Пострадавших в результате инцидента нет.
Напомним, в понедельник, 5 июня, в Броварах загорелась маршрутка. В момент возгорания в автобусе находилось около 10 пассажиров. Никто из них не пострадал, но сам водитель получил ожоги 1-2 степени при попытках тушения пожара.
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