В Киеве возле метро "Харьковская" сгорела маршрутка (видео)

В Киеве вечером, 18 июня, возле станции метро "Харьковская" загорелся маршрутный автобус. Об этом сообщает "Киев оперативный" на странице в Facebook.

По предварительным данным, возгорание произошло в маршрутке №317.

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На месте работали бойцы ГСЧС. Отмечается, что загоревшийся микроавтобус пытались потушить водитель и небезразличные граждане.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, в понедельник, 5 июня, в Броварах загорелась маршрутка. В момент возгорания в автобусе находилось около 10 пассажиров. Никто из них не пострадал, но сам водитель получил ожоги 1-2 степени при попытках тушения пожара.