В Броварах на ходу загорелась маршрутка с десятью пассажирами
Причиной пожара было короткое замыкание в проводке автобуса.
В понедельник, 5 июня, в Броварах загорелась маршрутка. Об этом сообщает корреспондент "112 Украина" с места событий.
"Пожар возник около 19:00. Рядом с остановкой общественного транспорта, что находится по адресу улица Киевская в Броварах. Причиной пожара, как сообщил представитель Госчс, было короткое замыкание в проводке автобуса", - сообщил корреспондент.
Чрезвычайное происшествие произошло на перекрестке, напротив "Вест Лайн".
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В момент возгорания в автобусе находилось около 10 пассажиров. Никто из них не пострадал, но сам водитель получил ожоги 1-2 степени при попытках тушения пожара. Сейчас он госпитализирован.
Для тушения огня спасатели задействовали два пожарных расчета.
Как уточнял портал dtp.kiev.ua во время пожара произошел взрыв.