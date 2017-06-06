В Броварах на ходу загорелась маршрутка с десятью пассажирами

03:45, 06 июня 2017
Происшествия
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Причиной пожара было короткое замыкание в проводке автобуса.

Никто из пассажиров не пострадал / фото dtp.kiev.ua

В понедельник, 5 июня, в Броварах загорелась маршрутка. Об этом сообщает корреспондент "112 Украина" с места событий.

"Пожар возник около 19:00. Рядом с остановкой общественного транспорта, что находится по адресу улица Киевская в Броварах. Причиной пожара, как сообщил представитель Госчс, было короткое замыкание в проводке автобуса", - сообщил корреспондент.

Чрезвычайное происшествие произошло на перекрестке, напротив "Вест Лайн".

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В момент возгорания в автобусе находилось около 10 пассажиров. Никто из них не пострадал, но сам водитель получил ожоги 1-2 степени при попытках тушения пожара. Сейчас он госпитализирован.

Для тушения огня спасатели задействовали два пожарных расчета.

Как уточнял портал dtp.kiev.ua во время пожара произошел взрыв.

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Теги: #маршрутка#Бровары#загорание