Полиция Львовщины расследует нападение на депутата райсовета от ВО "Свобода"

В полиции пока не комментируют, установлено ли уже количество и личности нападавших / фото УНИАН

Правоохранители Львовской области расследуют обстоятельства нападения на депутата Стрыйского районного совета, которое был совершено 14 июня в городе Стрый.

Как сообщила корреспонденту УНИАН старший инспектор отдела мониторинга Стрыйского отдела полиции Ольга Марцинюк, 14 июня в полицию обратился 39-летний житель Стрыйского района, депутат одного из местных советов, который «просит принять меры к неизвестным лицам, которые на ул. Успенской с применением силы завладели его барсеткой, в которой был мобильный телефон, личные вещи и 300 грн».

По данному факту назначен ряд экспертиз. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 УК Украины (грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего - наказывается лишением свободы на срок до шести лет).

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В полиции пока не комментируют, установлено ли уже количество и личности нападавших.

В то же время, в пресс-службе Львовской облорганизации ВО «Свобода» сообщили, что 14 июня в городе Стрый двое неизвестных совершили нападение на ветерана российско-украинской войны, депутата Стрыйского районного совета от ВО «Свобода» Марьяна Берездецкого.

«Инцидент произошел в 21:30 на ул.Успенская. Я вышел из дома и сел в машину. Какой-то мужчина, проходивший мимо, показал, что в моем авто спустило колесо. Я вышел и увидел, что колесо действительно спустилось, открыл багажник, достал оттуда ключ и стал его откручивать. И вдруг почувствовал удар сзади по голове. Я упал, меня стали бить ногами и трубой двое неизвестных. Я вырвался, забежал в подъезд и вызвал полицию. Я обнаружил, что исчез мобильный телефон и барсетка с документами, среди которых были удостоверения участника боевых действий и депутата районного совета», - процитировала Берездецкого пресс-служба.

Он также отметил, что «злоумышленников ищут - уже есть их фотографии». Берездецкий считает, что его избиение «является политическим заказом».

«Я являюсь заместителем председателя постоянной комиссии по вопросам земельных отношений, экологии, сельского хозяйства, промышленности, транспорта и дорог, а в последнее время активно боролся против незаконного вывоза гравия на Стрыйщине. Считаю, что несанкционированный вывоз гравия с берегов реки Стрый может привести к экологической катастрофе. Поэтому подозреваю, что мое избиение мог заказать тот, кто «крышует» вывоз гравия из Стрыя», - сказал депутат.