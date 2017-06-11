В Полтаве подрались иностранные студенты: двое из них госпитализированы с травмами и ножевыми ранениями
Между молодыми людьми началась драка: один из иностранцев нанес телесные повреждения двум другим участникам конфликта, нанеся одному из них ножевое ранение.
В Полтаве подрались иностранные студенты, двое из них госпитализированы с телесными повреждениями и ножевыми ранениями.
Об этом сообщил руководитель пресс-службы Полтавского облуправления полиции Юрий Сулаев.
По его словам, рано утром возле одного из супермаркетов возник конфликт между иностранными студентами, обучающимися в высшем учебном заведении в Полтаве.
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Между молодыми людьми началась драка: один из иностранцев нанес телесные повреждения двум другим участникам конфликта, нанеся одному из них ножевое ранение.
Злоумышленник задержан. Проводятся следственные действия.
По факту инцидента внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).