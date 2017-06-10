В Харькове неизвестные из гранатомета обстреляли недостроенное здание

В Харькове неизвестные из гранатомета обстреляли здание недостроенного офисного центра.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области, информация о том, что на улице 23 Августа слышны взрывы, поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции сегодня, 10 июня, около 2:05.

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По предварительным данным, неизвестные стреляли из гранатомета. В результате обстрела в недостроенном офисном центре повреждены окна и торцевая стена. Пострадавших нет. Работники полиции осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. В здании проводится ремонт, поэтому никаких учреждений здесь пока нет.

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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы. Правоохранители разыскивают лиц, причастных к преступлению.