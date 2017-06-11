На Львовщине пограничники задержали двух сирийцев, которые планировали незаконно попасть в Польшу

16:36, 11 июня 2017
Происшествия
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Группа реагирования, которая прибыла на место, задержала двух граждан без документов. С их слов, они являются выходцами из Сирии.

фото УНИАН

Сотрудники Государственной пограничной службы задержали двух выходцев из Сирии без документов, которые планировали незаконно попасть в Польшу.

Как сообщается на сайте ГПСУ, в рамках проведения мероприятий по проверке госграницы пограничники отдела «Рава-Русская» Львовского отряда получили информацию от польских коллег относительно движения двух человек.

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Группа реагирования, которая прибыла на место, задержала двух граждан без документов. С их слов, они являются выходцами из Сирии.

По данному факту проинформированы другие пограничные подразделения, а в отношении лиц составлены соответствующие административные документы.

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Теги: #Рава-Русская#выходцы из Сирии