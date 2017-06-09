Полиция прокомментировала столкновения в Одессе из-за выступления Билык: начато расследование

В Одессе начато расследование по факту столкновений полицейских с активистами, протестовавшими против выступления певицы Ирины Билык на открытии ресторана вечером 8 июня.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, накануне возле ресторана на улице Космонавтов во время концерта между активистами и сотрудниками полиции произошла стычка.

Отмечается, что проведение концерта происходило на законных основаниях, а среди посетителей было много женщин с малолетними детьми.

«Ряд активистов начали намеренно провоцировать полицейских, которые обеспечивали охрану публичного мероприятия и безопасность посетителей концерта. Также эти граждане совершали хулиганские действия, толкались, бросались яйцами, выкрикивали нецензурную брань и оскорбляли гостей мероприятия», - заявили в главке.

Читайте также"Мне не в чем себя упрекнуть": Билык прокомментировала беспорядки во время ее концерта в Одессе

По данному факту открыты два уголовных производства по признакам ст. 296 (хулиганство) и ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

В отделе добавили, что следователями будет дана правовая оценка действиям всех участников конфликта.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня в Одессе между активистами и полицией произошли столкновения из-за выступления певицы Ирины Билык на открытии летнего ресторана Park Leo. К заведению прибыли несколько десятков проукраинских активистов.

По словам протестующих, Билык в 2015 году выступала в оккупированном Крыму, а также часто гастролирует на территории РФ, являясь при этом народной артисткой Украины.

Активисты пытались прорваться на территорию ресторана, вокруг которого была металлическая ограда, а у входа и по периметру был двойной кордон полиции и много охраны.

Несколько протестующих через ограждение начали бросать куриные яйца на территорию ресторана, чему помешала полиция.

Во время конфликта в полицейский автобус правоохранители втащили известного активиста Сергея Стерненко. Когда он вышел, у него было разбито лицо. Он утверждает, что его били полицейские.