В Харькове водитель легковушки не дал дорогу "скорой", в аварии пострадал трехлетний ребенок

В Харькове в результате ДТП с участием «скорой помощи» и легкового автомобиля пострадали шесть человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Харькова, авария с участием автомобиля Peugeot бригады скорой медицинской помощи и автомобиля Volvo произошла сегодня, 7 июня, в 13.33 на проспекте Московском, 138.

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По сведениям полиции, автомобиль «скорой помощи» двигался по Московскому проспекту в направлении района ХТЗ, а автомобиль Volvo, поворачивая на перекрестке проспекта и улицы Энергетической, не предоставил дорогу медикам, которые ехали с включенными маячками и звуковым сигналом на красный свет.

В результате ДТП пострадали водитель «скорой», фельдшер, врач, пассажирка «скорой» и трехлетний ребенок, которых везли в больницу.

Травмы также получил водитель автомобиля Volvo.

Все пострадавшие госпитализированы. На месте работает следственно-оперативная группа.