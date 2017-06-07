В Харькове водитель легковушки не дал дорогу "скорой", в аварии пострадал трехлетний ребенок
В результате ДТП пострадали водитель скорой, фельдшер, врач, пассажирка «скорой» и трехлетний ребенок, которых везли в больницу.
В Харькове в результате ДТП с участием «скорой помощи» и легкового автомобиля пострадали шесть человек.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Харькова, авария с участием автомобиля Peugeot бригады скорой медицинской помощи и автомобиля Volvo произошла сегодня, 7 июня, в 13.33 на проспекте Московском, 138.
Читайте такжеВ Киеве легковушка протаранила маршрутку: более 10 пострадавших (фото)
По сведениям полиции, автомобиль «скорой помощи» двигался по Московскому проспекту в направлении района ХТЗ, а автомобиль Volvo, поворачивая на перекрестке проспекта и улицы Энергетической, не предоставил дорогу медикам, которые ехали с включенными маячками и звуковым сигналом на красный свет.
В результате ДТП пострадали водитель «скорой», фельдшер, врач, пассажирка «скорой» и трехлетний ребенок, которых везли в больницу.
Травмы также получил водитель автомобиля Volvo.
Все пострадавшие госпитализированы. На месте работает следственно-оперативная группа.