В Житомирской области в результате аварии один человек погиб, еще двое травмированы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 27 мая около 18:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей в дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на 23 км автодороги "Житомир-Сквира", вблизи села Иванков Андрушевского района.

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Уже на месте происшествия стало известно, что автомобиль «ВАЗ» столкнулся с легковушкой «Славута» в результате чего водитель первого погиб на месте, а его жена и водитель второго транспортного средства получили травмы, но от госпитализации отказались.

Спасатели с помощью шанцевого инструмента деблокировали с поврежденной легковушки тело погибшего мужчины.

К проведению аварийно-спасательных работ привлекалось 4 человек личного состава и 1 единица пожарной техники.

По данному факту правоохранителями проводится расследование. Подробности происшествия устанавливаются.