В Кривом Роге произошел обвал на шахте: один горняк погиб

6 июня в 8:55 в Кривом Роге Днепропетровской области на шахте «Октябрьская» произошло обрушение породы. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

В 10:03 аварийно-спасательный отряд обнаружил и изъял из-под завала тело погибшего горняка, 1979 г.р. Проводятся работы по поднятию тела на поверхность.

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К проведению спасательных работ привлечены 2 отделения Днепропетровского военизированного горноспасательного (аварийно-спасательного) отряда (3 ед. Техн. И 18 человек личного состава).

Как сообщал УНИАН, ранее боевики обстреляли позиции сил АТО в районе шахты Бутовка, один военный погиб.