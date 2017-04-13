Боевики обстреляли позиции сил АТО в районе шахты Бутовка, один военный погиб

В результате минометного обстрела позиций сил АТО в районе населенного пункта шахта "Бутовка" погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Российско-оккупационные войска, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, продолжают нарушать "режим тишины", применяя в том числе тяжелое вооружение.

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"В результате обстрела позиций сил АТО в районе населенного пункта шахта "Бутовка", во время которого противник применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, погиб военнослужащий одной из механизированных бригад, подразделение которой выполняет задачи на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

По данным штаба, с начала суток, применения противником минометов калибра 120 мм и 82 мм зафиксированы во время обстрелов позиций ВСУ вблизи населенных пунктов Гнутове, Водяное, шахта "Бутовка". Также минометы калибра 82 миллиметра враг применил вблизи Марьинки и Авдеевки.

С начала суток российско-оккупационные войска 52 раза нарушили "режим тишины".