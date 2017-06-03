В аэропорту "Киев" задержали разыскиваемого Интерполом террориста из РФ

17:09, 03 июня 2017
Происшествия
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Во время прохождения паспортного контроля 33-летним россиянином в аэропорту сработала база данных Интерпола.

Иллюстрация / REUTERS

В столичном аэропорту «Киев» пограничники задержали мужчину, который находился в международном розыске по подозрению в причастности к террористической организации.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что во время прохождения паспортного контроля 33-летним россиянином в аэропорту сработала база данных Интерпола.

Предварительно установлено, что россиянин, прилетевший рейсом из Анкары, разыскивался за предположительную причастность к террористической деятельности.

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Теги: #терроризм#Интерпол