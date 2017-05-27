Британские правоохранители подозревают, что сообщники смертника, который совершил теракт в Манчестере, бежали из города - СМИ

В правоохранительных органах Великобритании подозревают, что несколько сообщников террориста-смертника Салмана Абеди, который совершил теракт на стадионе в Манчестере, бежали из города и скрываются в других регионах страны.

Об этом сообщает британское издание The Independent.

В частности, силы безопасности предполагают, что члены террористической сети, которые 23 мая совершили теракт в Манчестере, бежали из города в другой регион Британии, и могли получить доступ к материалам для изготовления взрывных устройств.

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Также отмечается, что спецслужбы обеспокоены ситуацией в небольших городах, в которых работает немного вооруженных полицейских.

Вместе с тем сказано, что сегодня рано утром офицеры полиции Манчестера арестовали еще двух мужчин, которым исполнилось 20 и 22 года соответственно. Кроме того, во время ряда обысков в районе Манчестера Читам Хилл полиция провела контролируемый взрыв.

Одновременно из района Мосс-сайд было эвакуировано жителей, когда полиция проводила обыски в рамках расследования дела о теракте 23 мая.

Сейчас 11 подозреваемых содержатся под стражей. Также полиция нашла доказательства, в том числе компоненты взрывных устройств.

Также отмечается, что из-за опасения, что несколько сообщников Абеди могли убежать, и вероятно попытаются совершить нападение в другой части страны, по все Британии к охране порядка привлечены военных.

Как сообщал УНИАН, 23 мая в результате теракта в концертном зале "Манчестер Арена" погибли 22 человека и по меньшей мере 119 получили ранения. 60 раненых оказали помощь на месте. Погиб также и нападающий.

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Полиция установила, что террорист-смертник Салман Абеди, который совершил нападение, родился в Великобритании, в семье ливийцев. "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере. Радикальная исламская группировка сообщила, что один из ее "солдат" привел в действие взрывчатку во время концерта американской певицы Арианы Гранде.