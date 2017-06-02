Покушение на супругов чеченских добровольцев в Киеве: киллера уже допрашивают

Правоохранители допрашивают подозреваемого в покушении на супругов добровольцев Адама Осмаева и Амину Окуеву.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Днепре заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев.

«Преступник, совершивший это правонарушение, в настоящее время задержан. Сейчас находится на стационарном лечении, но с ним проводят активные следственные действия. Именно в это время проводится его допрос. Я бы не хотел акцентировать внимание на том, какая его первая фамилия, вторая фамилия, третья фамилия или любая. Личность будет установлена законным путем, и после проведения первоочередных следственных действий мы можем дать какие-то комментарии», - сказал он.

Князев также отметил, что подозреваемый был задержан, в первую очередь, благодаря оперативным действиям Окуевой.

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Как сообщал УНИАН, 1 июня в Киеве было совершено нападение на супругов добровольцев Адама Осмаева и Амину Окуеву. По данным полиции, неизвестный мужчина, назвавшийся иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече. «Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в грудь Адаму Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка», - сообщили правоохранители.

Осмаева и нападавшего с огнестрельными ранениями госпитализировали.

Директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко сообщил, что у нападавшего был изъят паспорт гражданина Украины, его достоверность проверят правоохранители. По паспорту нападавший - Александр Дакар.

По факту нападения начато уголовное производство по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Основной версией покушения правоохранители рассматривают патриотическую позицию супругов.