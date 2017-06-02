Покушение на супругов чеченских добровольцев: СМИ рассказали о состоянии Осмаева и киллера

Состояние чеченского добровольца Адама Осмаева после покушения тяжелое, он находится в 17 больнице Киева с переломанными ключицами, пробитыми легкими и пулями, которые застряли в позвоночнике, сообщает 112.ua.

Как рассказали ТСН друзья Осмаева, врачи оперировали ему легкие и печень.

У нападавшего 4 пулевых ранения и удалена часть легких.

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Возле больницы дежурят полицейские, следят за правопорядком.

Как сообщал УНИАН, стрельба произошла 1 июня на Подоле в Киеве. Добровольцы батальона "Киев-2" Адам Осмаев, которого в России обвиняли в подготовке покушения на президента Владимира Путина, и Амина Окуева приехали на интервью с якобы французским журналистом. При встрече он достал пистолет и попал в Осмаева. Его жена Амина начала стрелять в ответ из наградного огнестрельного оружия и ранила нападавшего.

В МВД заявили, что покушение было спланировано и подготовлено российскими спецслужбами.