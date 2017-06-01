Драка в Киевсовете: полиция говорит о двух пострадавших правоохранителях

В результате сегодняшних событий в Киевсовете пострадали двое правоохранителей, решается вопрос об открытии уголовного производства по факту хулиганских действий. Об этом сообщает в Facebook Отдел коммуникации полиции Киева.

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Как говорится в сообщении, сегодня во время заседания Киевского городского совета группа неизвестных пыталась попасть в сессионный зал. Один из депутатов провел на свое имя около 20 человек, остальные попытались прорваться в помещение мимо сотрудников полиции охраны. При этом возникла потасовка, в результате которой были повреждены двери, а телесные повреждения получили двое правоохранителей.

Чтобы урегулировать ситуацию, основную часть граждан заблокировали сотрудники спецподразделения.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. После изучения всех видеоматериалов полицейские дадут правовую оценку активным участникам инцидента.