В киевском парке нашли повешенного (фото)

14:50, 30 мая 2017
Происшествия
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На месте происшествия работает полиция и медики.

Молодого человека нашли повешенным / facebook.com/KyivOperativ

В Киеве в лесопарковой зоне "Дубки" нашли повешенным молодого человека. Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев оперативный".

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Отмечается, что за несколько дней до инцидента он написал заявление об угрозах в полицию. "Также оставлено завещание", - говорится в сообщении. 

Как сообщал УНИАН, 1 мая на Харьковщине 23-летний военнослужащий срочной службы покончил с собой

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Теги: #убийство в Киеве#молодой человек повесился