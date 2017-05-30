В киевском парке нашли повешенного (фото)
14:50, 30 мая 2017Происшествия
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На месте происшествия работает полиция и медики.
Молодого человека нашли повешенным / facebook.com/KyivOperativ
В Киеве в лесопарковой зоне "Дубки" нашли повешенным молодого человека. Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев оперативный".
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Отмечается, что за несколько дней до инцидента он написал заявление об угрозах в полицию. "Также оставлено завещание", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 1 мая на Харьковщине 23-летний военнослужащий срочной службы покончил с собой.
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