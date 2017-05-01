В Харьковской области повесился военный-срочник

На Харьковщине 23-летний военнослужащий срочной службы покончил с собой. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

"Тело 23-летнего жителя Донецкой области обнаружили 24 апреля в 19:20 в коридоре медицинской части в Чугуеве. Установлено, что военнослужащий срочной службы покончил с собой, повесившись на перилах лестницы", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что 24 апреля утром молодой человек был госпитализирован в больницу с невротическим расстройством.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.