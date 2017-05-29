СБУ разоблачила сеть магазинов техники, в которой телевизоры "перепрошивали" под запрещенные российские каналы
Правоохранители выяснили, что такое программное обеспечение разработали украинские ІТ.
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли распространение на территории страны программного обеспечения для просмотра запрещенных телеканалов. Об этом информирует пресс-центр СБУ.
Харьковские оперативники установили, что менеджмент одной из сетей бытовой техники устанавливал дополнительное программное обеспечение на SMART-телевизоры.
"За дополнительную плату покупателям предлагали "перепрошить" телевизор, чтобы получить возможность свободно просматривать телевизионные пропагандистские каналы страны-агрессора, запрещенные Национальным Советом по вопросам телевидения и радиовещания Украины за угрозу национальной безопасности. Стоимость такой услуги составляла 1900 гривен", - сообщили в СБУ.
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Правоохранители выяснили, что такое программное обеспечение разработали украинские ІТ-специалисты, которые также занимались администрированием интернет-ресурсов для поддержки трансляции запрещенных каналов.
По информации СБУ, хостинг осуществляла одна из крупнейших провайдерских компаний.
Спецслужба провела обыски в магазинах торговой сети в Харькове и по местам проживания фигурантов дела.
"Правоохранители обнаружили бухгалтерскую и иную документацию, которая доказывает реализацию нелегального программного обеспечения", - добавили в СБУ.
Также, как отмечается, доступ к серверам в Киеве был заблокирован.
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Уголовное производство осуществляется по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Решается вопрос о квалификации действий злоумышленников по другим статьям.
"Сотрудники спецслужбы также осуществляют проверку возможной причастности менеджмента торговой сети к уклонению от уплаты налогов и сокрытие реальных финансово-экономических и учетных процессов фирмы от государственных контролирующих органов", - говорится в сообщении.
Напомним, большинство российских телеканалов были запрещены еще в 2014 году во время активной фазы агрессии РФ против Украины.