СБУ разоблачила сеть магазинов техники, в которой телевизоры "перепрошивали" под запрещенные российские каналы

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли распространение на территории страны программного обеспечения для просмотра запрещенных телеканалов. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

Харьковские оперативники установили, что менеджмент одной из сетей бытовой техники устанавливал дополнительное программное обеспечение на SMART-телевизоры.

"За дополнительную плату покупателям предлагали "перепрошить" телевизор, чтобы получить возможность свободно просматривать телевизионные пропагандистские каналы страны-агрессора, запрещенные Национальным Советом по вопросам телевидения и радиовещания Украины за угрозу национальной безопасности. Стоимость такой услуги составляла 1900 гривен", - сообщили в СБУ.

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Правоохранители выяснили, что такое программное обеспечение разработали украинские ІТ-специалисты, которые также занимались администрированием интернет-ресурсов для поддержки трансляции запрещенных каналов.

По информации СБУ, хостинг осуществляла одна из крупнейших провайдерских компаний.

Спецслужба провела обыски в магазинах торговой сети в Харькове и по местам проживания фигурантов дела.

"Правоохранители обнаружили бухгалтерскую и иную документацию, которая доказывает реализацию нелегального программного обеспечения", - добавили в СБУ.

Также, как отмечается, доступ к серверам в Киеве был заблокирован.

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Уголовное производство осуществляется по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Решается вопрос о квалификации действий злоумышленников по другим статьям.

"Сотрудники спецслужбы также осуществляют проверку возможной причастности менеджмента торговой сети к уклонению от уплаты налогов и сокрытие реальных финансово-экономических и учетных процессов фирмы от государственных контролирующих органов", - говорится в сообщении.

Напомним, большинство российских телеканалов были запрещены еще в 2014 году во время активной фазы агрессии РФ против Украины.