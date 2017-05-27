Расстрел байкера в Киеве: суд арестовал подозреваемого

Суд постановил взять под стражу мужчину, который застрелил байкера в Киеве 24 мая в Киеве. Об этом руководитель пресс-службы прокуратуры Киева Надежда Максимец написала на своей странице в Facebook.

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"Дарницкий райсуд столицы удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры №2 и избрал подозреваемому в убийстве мотоциклиста на Харьковском шоссе безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Ему объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - написала Максимец.

Она добавила, что сейчас продолжается досудебное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства совершенного преступления.

Как сообщал УНИАН, вечером 24 мая на Харьковском шоссе в столице мужчина из автомобиля произвел несколько выстрелов в мотоциклиста и скрылся с места преступления. Байкер, получив ранения, проехал несколько метров и упал. Впоследствии в автомобиле скорой помощи он скончался.

26 мая мужчина, который смертельно ранил байкера, добровольно пришел в полицию. Подозреваемый заявил, что застрелил мотоциклиста в результате конфликта на дороге.