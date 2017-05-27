В Харькове в квартире многоэтажки обнаружены мумифицированные тела женщины и ее сына.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Харьковской области, информация о том, что соседка не открывает дверь, поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 25 мая около 21.00 от жителей одного из домов на улице Деревянко.

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По информации полиции, в квартире правоохранители обнаружили тела женщины и сына. Полиции соседи рассказали, что семья жила спокойно, ни с кем не конфликтовала. Женщина была уже старенькая, но ухаживала за своим больным сыном. Последний якобы был психически нездоровым.

По предварительным данным, первым умер 53-летний мужчина, а его 86-летняя мать не могла за собой ухаживать самостоятельно и умерла от истощения. Специалисты предполагают, что они умерли около месяца назад естественной смертью. На момент обнаружения родственников их тела уже успели мумифицироваться.

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Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "естественная смерть". Проверка продолжается.