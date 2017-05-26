В Харькове из-за "минирования" здания ОГА эвакуировали 450 человек

В Харькове из-за ложного сообщения о минировании здания облгосадминистрации эвакуировали 450 человек.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о том, что в здании Харьковской ОГА якобы заложена взрывчатка, поступило в дежурную часть Киевского отдела полиции Харькова сегодня в 12.00.

Для проверки информации на место выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления полиции. Специалисты провели осмотр 9650 кв. м помещений и прилегающей территории. В результате никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаружено.

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Факт о происшествии внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и разыскивают лиц, которые сделали сообщение о заминировании.

Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове из-за "минирования" райсуда эвакуировали более 200 человек.