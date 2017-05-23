Убийство студентки в Одессе: прокуратура добивается пожизненного срока для таксиста

Прокурор Одесской области Олег Жученко прокомментировал недавнее жестокое убийство студентки Одесского экологического колледжа Татьяны Маснюк, тело которой нашли 21 мая.

Как сообщил прокурор, экспертиза подтвердила, что девушка была изнасилована, передает Таймер. По словам Жученко, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого в убийстве — 26-летнего таксиста.

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"Прокуратура проверяет его причастность к другим аналогичным преступлениям. Прокуратура будет настаивать на максимальном наказании", — подчеркнул Жученко.

Отметим, что таковым наказанием в Украине является в настоящее время пожизненное заключение.

Как сообщал УНИАН, в Одессе 21 мая нашли убитой 17-летнюю студентку национального университета "Одесская юридическая академия".