В Киеве полицейские избили прохожего, который пытался снять их на камеру

Следственным отделом прокуратуры города Киева завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении двоих сотрудников полиции по факту нанесения телесных повреждений гражданину, который пытался зафиксировать на мобильный телефон незаконные, по его мнению, действия правоохранителей.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, инцидент произошел на территории одного из гаражных кооперативов столицы.

"Сотрудники патрульной полиции пытались выяснить состояние алкогольного опьянения пассажира автомобиля, который находился на стоянке возле гаражей. А когда случайный прохожий стал снимать их действия на мобильный телефон, правоохранители, явно выходя за пределы предоставленных им прав и полномочий, применили в отношении него физическое насилие. Так, заламывая мужчине руки за спину и нанося ему удары в лицо и разные части тела, полицейские повалили его на землю, незаконно изъяли мобильный телефон и удалили с него запись указанных событий", - говорится в сообщении.

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При этом полицейские не учли, что их незаконные действия в это время фиксировала камера уличного наблюдения.

"В ходе досудебного расследования добыты неопровержимые доказательства совершения полицейскими преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины, то есть превышение сотрудниками полиции своих полномочий, сопровождавшееся насилием в отношении потерпевшего", - отметили в прокуратуре.

Сейчас обвинительный акт в отношении полицейских направлен в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.