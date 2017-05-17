Во Львове автобус наехал на пешехода - соцсети (фото)

17 мая около 16:30 во Львове в районе улицы Шота Руставели произошло ДТП. Об этом сообщил Игорь Зинкевич, депутат Львовского городского совета, в Facebook-странице Varta1.

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"ДТП - наезд на пешехода. Похоже на наезд на автобусе 43 маршрута на пешехода", — написал Зинкевич.

Вместе с тем в комментариях к посту пользователи подтвердили, что ЧП произошло на переходе. Кое-кто утверждает, что водитель успел затормозить, после чего выскочил из автобуса и ударил пешехода.