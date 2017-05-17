Во Львове автобус наехал на пешехода - соцсети (фото)
20:44, 17 мая 2017Происшествия
842 0
ЧП произошло на пешеходном переходе во Львове.
Автобус якобы наехал на пешехода / facebook.com/groups/govarta1/
17 мая около 16:30 во Львове в районе улицы Шота Руставели произошло ДТП. Об этом сообщил Игорь Зинкевич, депутат Львовского городского совета, в Facebook-странице Varta1.
Читайте такжеНа Львовщине в ДТП попали три автомобиля
"ДТП - наезд на пешехода. Похоже на наезд на автобусе 43 маршрута на пешехода", — написал Зинкевич.
Вместе с тем в комментариях к посту пользователи подтвердили, что ЧП произошло на переходе. Кое-кто утверждает, что водитель успел затормозить, после чего выскочил из автобуса и ударил пешехода.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter