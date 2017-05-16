Убийство в ночном клубе Киева: появилось видео с камер наблюдения

В Киеве в ночном клубе произошел конфликт, в результате которого погиб молодой мужчина.

Участниками конфликта стали 26-летний киевлянин (который впоследствии погиб) и а также 28-летний уроженец Сумской области (нанесший роковой удар). "Обозреватель" воссоздал хронологию ЧП.

Все произошло почти через два часа после того, как пара (девушка и подозреваемый в убийстве) приехала в клуб.

На камерах видеонаблюдения, которые установлены в клубе, видно, что они заходят в 2:19.

Почти через час, в 3:05, в клуб приехал парень (впоследствии ставший жертвой) с компанией - он в очках.

В 4:09 на камерах видно, как охрана ночного клуба вывела "бойца" на улицу и больше не пускает внутрь. Видимо, драка уже произошла, но на видео, которое попало в распоряжение СМИ, этого момента нет.

Через некоторое время, в 4:12, на улицу вышел товарищ убитого парня и обратился ко второму участнику конфликта. Что он ему сказал - не слышно, но в ответ подозреваемый дважды ударил его по лицу, после чего вмешалась охрана.

В 4:19 ночи охранники на руках вынесли тело (?) парня. Присутствующие рядом люди пытались что-то сделать, проводить "реанимацию", но безрезультатно: приехавшие в 4:20 врачи скорой медицинской помощи, судя по всему, констатировали его смерть (4:22).

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Также на видео видно, что "боксер" свободно ходит по улице и никто его не задерживает. Лишь спустя некоторое время, видимо, уже после того как присутствующие поняли, что человек умер, парковщик остановил проезжающий рядом патруль полиции охраны, который и задержал "убийцу".

По словам источника "Обозревателя", подозреваемый в убийстве сообщил, что молодой человек якобы несколько раз открыто проявил знаки внимания к девушке, сидевшей с ним. И он, и его спутница делали замечания и просили вести себя сдержанней. Но, не смотря на это, в момент, когда молодой человек ненадолго оставил спутницу за барной стойкой и отошел, зачинщик снова якобы начал вести себя вызывающе и "распускать" руки. Увидев это, парень вернулся и "приложился" к хулигану. Слова задержанного подтверждает его спутница.

В полиции зарегистрировано уголовное производство, предусмотренное ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), хотя задержанный с этим категорически не согласен. Он утверждает, что защищался, и это была самооборона.