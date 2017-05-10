В ночном клубе в Одесской области произошла стрельба

В Одесской области в одном из ночных клубов произошла драка, которая затем переросла в стрельбу. Это произошло 9 мая, передает "Город 24".

Отмечается, что конфликт между двумя компаниями начался на входе в клуб из-за того, что девушке не уступили дорогу. Ее парень вступился за нее и позвал на подмогу своих друзей.

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В ходе драки один из ее участников применил травматический пистолет.

Четыре человека пострадали и были госпитализированы, в том числе девушка, из-за которой начался конфликт и ее парень.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.4. ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).