Авто смяло, словно консервную банку: в Киеве произошло ужасное ДТП, трое погибших (фото)

В Киеве на Броварском проспекте возле станции метро "Черниговская" произошло ужасное ДТП, в котором погибли трое людей.

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Sportage не справился с управлением на скользкой дороге и вылетел на встречную полосу, по которой двигался Citroen Berlingo. Удар был такой силы, что Kia Sportage перевернулся, авто смяло, словно консервную банку, передает Эспрессо.

Читайте такжеУжасное ДТП на Киевщине: авто разлетелось на части, погибли трое людей (фото)

В результате ДТП водитель и пассажир Киа (по предварительным данным, мужчина и женщина) погибли на месте. В салоне Citroen смертельные травмы получила женщина-пассажир, а водителя госпитализировали в тяжелом состоянии. Скорее всего, люди в Citroen не воспользовались ремнями безопасности, что привело к трагическим последствиям.

На месте происшествия работали две бригады "скорой помощи", несколько полицейских патрулей и следственно-оперативная группа.