ДТП в Днепре: "скорая" с беременной женщиной не доехала километр до больницы Мечникова (видео)

Пять человек пострадали. Среди них - водители легковушки и скорой, фельдшер, пациентка и человек, который ее сопровождал. Во всех них легкие телесные повреждения.

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Беременную 22-летнюю военную везли из Донецкой области в областную больницу Мечникова. Авария произошла в километре от места назначения.