ДТП в Днепре: "скорая" с беременной женщиной не доехала километр до больницы Мечникова (видео)
13:45, 11 мая 2017Происшествия
474 0
В Днепре в результате ДТП перевернулась скорая с беременной женщиной.
В Днепре в результате ДТП перевернулась скорая с беременной женщиной / скриншот
Пять человек пострадали. Среди них - водители легковушки и скорой, фельдшер, пациентка и человек, который ее сопровождал. Во всех них легкие телесные повреждения.
Читайте такжеВ Киеве троллейбус с пассажирами сбил бетонный столб (фото)
Беременную 22-летнюю военную везли из Донецкой области в областную больницу Мечникова. Авария произошла в километре от места назначения.
В Днепре в результате ДТП перевернулась скорая с беременной женщиной
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter