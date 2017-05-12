В МВД подтверждают похищение боевого оружия из автомобиля охранника Гелетея

В Министерстве внутренних дел Украины подтверждают похищение двух единиц короткоствольного оружия и большого количества патронов к нему из автомобиля сотрудника Управления государственной охраны в ночь с 7 на 8 мая.

Как сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины, по факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 185 (кража) и ст. 262 (похищение оружия) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сайт "Страна.UA" со ссылкой на источники в МВД сообщил, что у Александра Волкова, который является охранником руководителя УГО Валерия Гелетея украли два пистолета с боевыми патронами.

"По данным наших источников, во время пребывания в Виннице 7 мая Волков оставил в багажнике своего автомобиля Toyota Camry два пистолета. Вернувшись к авто только 8 мая после полуночи, он обнаружил поврежденное авто и похищение оружия. Как стало известно, в багажнике автомобиля находился табельный GLOCK-17, серийный номер LKW012, с двумя магазинами, заряженными боевыми патронами в количестве 34 единицы, и наградная Beretta 92FS, серийный номер G 76318Z, также с двумя магазинами с патронами в количестве 26 единиц", - сообщало издание.

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В статье отмечалось, что формально Волков значится в спецподразделении "Булат". «Волков сопровождает Гелетея во время передвижения по городу в одном автомобиле, во время пешего передвижения находится с ним рядом, включая и охранные мероприятия. Во время пребывания Гелетея в административном здании УГО Украины Волков находится в его приемной», - говорилось в статье.

Агентству УНИАН в пресс-службе УГО пообещали прокомментировать эту информацию, но по состоянию на 19.00 комментарий так и не предоставили.