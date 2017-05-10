В рядах ВСУ обнаружили контрактника, воевавшего за "русский мир" в 2014 году: боевика задержали (фото)

Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области военнослужащего-контрактника одного из подразделений Вооруженных Сил Украины, который ранее воевал на стороне террористов.

Читайте такжеВ Одессе правоохранители задержали криминального авторитета по прозвищу "Гуга"

Как сообщили УНИАН в пресс-центр СБУ, задержанный имел боевой опыт, полученный во время службы в Афганистане. В июле 2014 года под влиянием пророссийской пропаганды он присоединился к террористической организации «ДНР».

«В качестве артиллериста принимал участие в боевых действиях неподалёку от населенных пунктов Снежное, Дмитровка и Иловайск. В августе 2014 года был ранен. После выхода из больницы боевик вернулся в свою группировку. Прошел обучение под руководством российских военных представителей на прозвища «Терек» и «Урал». Воевал под Дебальцево», - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, весной 2015 года террорист якобы разочаровался в идеях «Новороссии» и уехал в Россию, где живет его сестра. Чтобы попасть в РФ, воспользовался удостоверением участника так называемого «ополчения ДНР» за подписью террориста Стрелкова.

В СБУ отмечают, что в связи с затруднительным финансовым положением весной 2016 года боевик решил вернуться в Украину и вступить в ряды ВСУ. Он был направлен в одно из подразделений, которое участвует в проведении антитеррористической операции, и задержан сотрудниками Службы безопасности Украины.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины. Задержанный уведомлен о подозрении, следственные действия продолжаются.