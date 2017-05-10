Геращенко о действиях полиции 9 мая в Днепре: применяли силу сверх меры

9 мая в Днепре сотрудники полиции действовали с нарушениями закона "О полиции". Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

Он написал, что правоохранители применяли силу сверх меры и там, где это не было необходимо для охраны общественного порядка.

По словам Геращенко, вместо того, чтоб стать между двумя противостоящими сторонами, отдельные сотрудники полиции, по причине, которая будет установлена, действовали в интересах одной из сторон.

"При этом, сотрудники полиции не реагировали на нарушения общественного порядка со стороны лиц спортивного телосложения, напяливших на себя оранжевые квадраты в качестве знаков распознавания членов стаи", - говорится в сообщении.

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Советник министра внутренних дел отметил, что по данному факту должно будет проведено служебное расследование, в результате которого сотрудники полиции, превысившие свои полномочия, будут уволены с занимаемых постов и привлечены к отвественности.

"В числе первых проверке будет подлежать версия о договорённостях между одним из лидеров "Оппоблока" Александра Вилкула с кем-то из руководства местной полиции", - заявил Геращенко.

"Все вчерашние события детально задокументированны десятками видеокамер и все факты избиений и бездействий со стороны отдельных сотрудников полиции получат свою персональную юридическую оценку", - заверил он.

Как сообщал УНИАН, в Днепре 9 мая во время шествия к монументу Славы представителей Социалистической партии и партии "Оппозиционный блок" между ветеранами АТО и охраной и полицией возникли столкновения. Полиция применила дубинки, пострадало несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой забрала скорая помощь.

Как пояснили правоохранители, конфликт начался из-за того, что социалисты шли колонной с розовыми флагами своей партии. На просьбу их опустить не отреагировали. Также несколько ветеранов АТО остановили колонну "Оппозиционного блока", которая шла также к монументу Славы с синими шариками. Здесь возникла стычка между ветеранами АТО и мужчинами спортивной внешности.

Всего в отделы полиции были доставлены 15 человек. Травмированы 14 человек – 8 участников мероприятия и 6 полицейских.