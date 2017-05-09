Столкновения в Днепре: 15 человек задержаны, 14 – травмированы (фото, видео)

В Днепре в отделения полиции доставлены 15 человек, которых проверяют на причастность к столкновениям во время массовых мероприятий.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ НП в Днепропетровской области, в результате конфликта за медицинской помощью обратилось 6 полицейских и 8 участников массовых мероприятий.

Напомним, 9 мая в Днепре прошли массовые мероприятия по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Во время прохождения колонны между представителями Социалистической партии и активистами произошло столкновение. Причиной стало использование политической символики - флагов. Активисты требовали убрать флаги. Кроме этого, во время прохождения колонны «Оппозиционного блока» возник еще один конфликт.

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В результате указанных происшествий были травмированы 14 человек - 8 участников мероприятия и 6 полицейских, которые осуществляли охрану порядка во время мероприятия. 4 лицам медработники оказали помощь на месте происшествия, 4 пострадавших обратились в больницу. Двое полицейских обратились в больницу из-за поражения, полученного в результате распыления слезоточивого газа.

В полиции отметили, что в пунктах предварительного досмотра, дислоцированных в месте проведения возле Монумента Славы, полицейские изъяли 4 пистолета - 3 травматических и 1 газовый, 4 ножа, газовый баллончик, шило, гвоздь, пилочку для ногтей и другие предметы. Юноша, который пытался пронести газовый баллончик «Терен-4», был доставлен в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

По факту хулиганских действий в Соборном отделении полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).