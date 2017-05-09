Ужасное ДТП на Киевщине: авто разлетелось на части, погибли трое людей (фото)

Сегодня утром в городе Богуслав Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли трое человек – водитель и двое пассажиров.

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Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

В полиции отметили, что погибшие 22-летнего и 34-летнего возраста, все жители села Луки, Таращанского района, Киевской области.

Установлено, что водитель автомобиля «Honda» на закругленном участке дороги не справился с управлением и съехал в кювет.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Сотрудники полиции устанавливают свидетелей и причины аварии. Продолжается досудебное расследование.