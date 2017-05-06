В Донецкой области в результате взрыва на заброшенном заводе пострадали двое юношей

20:49, 06 мая 2017
Происшествия
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На месте происшествия работают взрывотехники, которые обследуют прилегающую территорию.

Ребята пошли в заброшенный завод искать металл / 112.ua

В Донецкой области в результате взрыва неизвестного предмета на заброшенном заводе пострадали двое юношей.Читайте такжеВ Одессе прогремел взрыв во дворе волонтерского центра - СМИ (видео)

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Донецкой области, инцидент произошел сегодня, 6 мая, в селе Красная Поляна Великоновоселковского района.

В полицию в 14.00 поступило сообщение от медиков, что в больницу были доставлены двое юношей: 15-летний - с диагнозом травматическая ампутация трех пальцев руки и 22-летний - с ушибами туловища. Пострадавшим оказана помощь, их жизни ничего не угрожает, отметили в полиции.

Со слов ребят, они вчетвером пошли на заброшенный завод искать металл. «Там 22-летний юноша увидел цилиндрический предмет, похожий на патрон, взял его в руки и передал несовершеннолетнему товарищу, а тот ударил им о стену, в результате чего произошел взрыв. Больше всего пострадал 15-летний подросток и его знакомый, который был поблизости. Остальные дети остались невредимыми», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают взрывотехники, которые обследуют прилегающую территорию.

Правоохранители предварительно квалифицировали произошедшее по ч.1 ст. 122 "Умышленное средней тяжести телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины.

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Теги: #взрыв#завод#Донецкая область